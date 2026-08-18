سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى بالفرنك السويسري

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى بالفرنك السويسري حاليًا 0.310981 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.162% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.375% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى بالفرنك السويسري بين أعلى مستوى 0.311529 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.30914 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.309%.