سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى البولا البوتسوانانية

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى البولا البوتسوانانية حاليًا 5.40818 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.093% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.153% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى البولا البوتسوانانية بين أعلى مستوى 5.42051 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 5.20924 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 3.654%.