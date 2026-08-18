سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى ريال برازيلي

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى ريال برازيلي حاليًا 1.99489 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.185% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.240% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى ريال برازيلي بين أعلى مستوى 2.00371 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 1.96917 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.633%.