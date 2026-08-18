سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى بوليفيانو البوليفية

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى بوليفيانو البوليفية حاليًا 4.42127 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.221% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -2.751% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى بوليفيانو البوليفية بين أعلى مستوى 4.54632 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 4.42127 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.856%.