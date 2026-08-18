سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى بدولارات بروني دار السلام

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى بدولارات بروني دار السلام حاليًا 0.489095 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.013% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.036% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى بدولارات بروني دار السلام بين أعلى مستوى 0.490032 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.487859 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.348%.