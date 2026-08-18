سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى بدولارات برمودا

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى بدولارات برمودا حاليًا 0.382629 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.048% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.153% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى بدولارات برمودا بين أعلى مستوى 0.382936 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.381796 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.161%.