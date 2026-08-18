سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى الدولار الأسترالي

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الدولار الأسترالي حاليًا 0.540093 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.249% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.137% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الدولار الأسترالي بين أعلى مستوى 0.542755 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.537054 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.315%.