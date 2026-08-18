سجل أسعار الصرف من جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الراند الجنوب أفريقي

يبلغ سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الراند الجنوب أفريقي حاليًا 22.0151 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.153% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جزر فوكلاند جنيه مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.562% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الراند الجنوب أفريقي بين أعلى مستوى 22.0202 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 21.755 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.291%.