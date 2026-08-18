سجل أسعار الصرف من جزر فوكلاند جنيه إلى إلى المانات التركمانية

يبلغ سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى المانات التركمانية حاليًا 4.73603 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.077% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جزر فوكلاند جنيه مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.170% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى المانات التركمانية بين أعلى مستوى 4.74688 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 4.71748 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.137%.