سجل أسعار الصرف من جزر فوكلاند جنيه إلى إلى طاجيكي سومونيس

يبلغ سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى طاجيكي سومونيس حاليًا 12.4283 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.374% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جزر فوكلاند جنيه مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.117% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى طاجيكي سومونيس بين أعلى مستوى 12.4962 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 12.411 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.361%.