سجل أسعار الصرف من جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الباهت التايلاندي

يبلغ سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الباهت التايلاندي حاليًا 44.8045 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.144% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جزر فوكلاند جنيه مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.107% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الباهت التايلاندي بين أعلى مستوى 44.9094 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 44.6333 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.129%.