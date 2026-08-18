سجل أسعار الصرف من جزر فوكلاند جنيه إلى إلى سانت هيلينا باوند

يبلغ سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى سانت هيلينا باوند حاليًا 1.00148 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.004% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جزر فوكلاند جنيه مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.000% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى سانت هيلينا باوند بين أعلى مستوى 1.00237 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1.00007 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.163%.