سجل أسعار الصرف من جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الدولار السنغافوري

يبلغ سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الدولار السنغافوري حاليًا 1.72986 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.008% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جزر فوكلاند جنيه مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.040% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الدولار السنغافوري بين أعلى مستوى 1.73327 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 1.72592 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.133%.