سجل أسعار الصرف من جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الكرونة السويدية

يبلغ سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الكرونة السويدية حاليًا 12.9095 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.196% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جزر فوكلاند جنيه مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.365% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الكرونة السويدية بين أعلى مستوى 12.9382 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 12.8589 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.156%.