سجل أسعار الصرف من جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الروبية النيبالية

يبلغ سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الروبية النيبالية حاليًا 207.191 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.019% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جزر فوكلاند جنيه مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.441% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الروبية النيبالية بين أعلى مستوى 207.338 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 205.739 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.136%.