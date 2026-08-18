سجل أسعار الصرف من جزر فوكلاند جنيه إلى إلى قرطبة النيكاراغوية

يبلغ سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى قرطبة النيكاراغوية حاليًا 49.844 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.035% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جزر فوكلاند جنيه مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.170% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى قرطبة النيكاراغوية بين أعلى مستوى 49.9481 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 49.5828 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.355%.