سجل أسعار الصرف من جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الكيبس اللاوانية

يبلغ سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الكيبس اللاوانية حاليًا 30473.4 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.260% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جزر فوكلاند جنيه مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.051% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الكيبس اللاوانية بين أعلى مستوى 30597.1 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 30427.6 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.136%.