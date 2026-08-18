سجل أسعار الصرف من جزر فوكلاند جنيه إلى لجنيه جيرسي

يبلغ سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى لجنيه جيرسي حاليًا 1 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.000% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جزر فوكلاند جنيه مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.000% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى لجنيه جيرسي بين أعلى مستوى 1.00004 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.999963 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.008%.