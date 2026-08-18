سجل أسعار الصرف من جزر فوكلاند جنيه إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة

يبلغ سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة حاليًا 4.05273 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.734% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جزر فوكلاند جنيه مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.125% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة بين أعلى مستوى 4.05779 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 3.99051 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.343%.