سجل أسعار الصرف من جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الروبيات الإندونيسية

يبلغ سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الروبيات الإندونيسية حاليًا 24184.1 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.133% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جزر فوكلاند جنيه مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.456% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الروبيات الإندونيسية بين أعلى مستوى 24217.6 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 24055.8 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.270%.