سجل أسعار الصرف من جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الدلاسية الغامبية

يبلغ سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الدلاسية الغامبية حاليًا 99.6748 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.226% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جزر فوكلاند جنيه مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.842% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الدلاسية الغامبية بين أعلى مستوى 99.7784 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 98.5877 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.002%.