سجل أسعار الصرف من جزر فوكلاند جنيه إلى إلى كولون كوستاريكي

يبلغ سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى كولون كوستاريكي حاليًا 607.07 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.064% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جزر فوكلاند جنيه مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.002% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى كولون كوستاريكي بين أعلى مستوى 608.522 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 603.668 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.319%.