سجل أسعار الصرف من جزر فوكلاند جنيه إلى إلى البيزو الشيلي

يبلغ سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى البيزو الشيلي حاليًا 1254.57 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.229% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جزر فوكلاند جنيه مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.576% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى البيزو الشيلي بين أعلى مستوى 1256.04 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 1230.06 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.405%.