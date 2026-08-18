سجل أسعار الصرف من جزر فوكلاند جنيه إلى إلى البولا البوتسوانانية

يبلغ سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى البولا البوتسوانانية حاليًا 19.0988 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.088% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جزر فوكلاند جنيه مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.029% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى البولا البوتسوانانية بين أعلى مستوى 19.1605 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 18.436 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 3.600%.