سجل أسعار الصرف من جزر فوكلاند جنيه إلى إلى التاكا البنغلاديشية

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متوسط ​​سعر الصرف في السوق
£1 FKP = 165.1 BDT

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سجل أسعار صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى التاكا البنغلاديشية

1 FKP إلى BDTآخر 7 أيام
الأعلى166.7620
الأدنى165.0600
المتوسط166.0401
التغيير-1.02%

يبلغ سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى التاكا البنغلاديشية حاليًا 165.06 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.673% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جزر فوكلاند جنيه مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.021% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى التاكا البنغلاديشية بين أعلى مستوى 166.787 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 165.005 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.312%.

FKP إلى BDT مخطط التحويل

نسبة التغيير في آخر آخر يوم

0

No change

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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة

How to convert جزر فوكلاند جنيه to تاكا بنغلاديشي

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر FKP كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر BDT كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FKP الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

How to convert جزر فوكلاند جنيه to تاكا بنغلاديشي

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر FKP كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر BDT كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FKP الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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