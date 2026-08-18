سجل أسعار الصرف من جزر فوكلاند جنيه إلى إلى التاكا البنغلاديشية

يبلغ سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى التاكا البنغلاديشية حاليًا 165.06 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.673% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جزر فوكلاند جنيه مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.021% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى التاكا البنغلاديشية بين أعلى مستوى 166.787 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 165.005 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.312%.