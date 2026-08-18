سجل أسعار الصرف من جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الكراث الألباني

يبلغ سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الكراث الألباني حاليًا 108.406 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.127% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جزر فوكلاند جنيه مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.417% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الكراث الألباني بين أعلى مستوى 109.039 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 108.311 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.217%.