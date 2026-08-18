سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى الدراما الأرمينية

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الدراما الأرمينية حاليًا 164.52 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.106% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.341% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الدراما الأرمينية بين أعلى مستوى 165.148 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 163.828 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.314%.