斐濟元兌亞美尼亞德拉姆匯率歷史紀錄

今日，斐濟元兌亞美尼亞德拉姆的匯率目前為170.347，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，斐濟元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.378%。

在過去一星期，斐濟元兌亞美尼亞德拉姆的匯率波動，在21-07-2024高見172.727，並在26-07-2024低見170.022。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值下跌了-0.852%。