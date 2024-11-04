История обменного курса фиджийский доллар–армянские драмы

Обменный курс фиджийских доллара/армянские драмы сейчас составляет 172,801, отражая изменение в размере -0.009% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фиджийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.902% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фиджийский доллар/армянские драмы колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 172,842, и минимумом, равным 169,669, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.649%.