История обменного курса армянский драм–фиджийские доллары

Обменный курс армянских драма/фиджийские доллары сейчас составляет 0,006, отражая изменение в размере -0.423% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.894% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/фиджийские доллары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,006, и минимумом, равным 0,006, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.645%.