اليورو إلى أوزبكستان SOMS Historical Exchange Rates
Welcome to the اليورو إلى أوزبكستان SOMS history summary. This is the اليورو (EUR) إلى أوزبكستان SOMS (UZS) exchange rate history summary page, detailing 5 years of EUR and UZS historical data from 23-06-2019 to 23-06-2024.
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اليورو إلى أوزبكستان SOMS exchange rate history
The exchange rate for اليورو إلى أوزبكستان SOMS is currently ١٣٬٥٠٧٫٤٠٠ today, reflecting a 0.000% change since yesterday. Over the past week, the value of اليورو has remained relatively stable, with a -0.022% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of اليورو إلى أوزبكستان SOMS has fluctuated between a high of ١٣٬٥٨٢٫٠٠٠ on 19-06-2024 and a low of ١٣٬٤٩٣٫٠٠٠ on 21-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 21-06-2024, with a -0.298% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يورو إلى سوم أوزبكستاني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى UZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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