اليورو إلى الليرة التركية Historical Exchange Rates
Welcome to the اليورو إلى الليرة التركية history summary. This is the اليورو (EUR) إلى الليرة التركية (TRY) exchange rate history summary page, detailing 5 years of EUR and TRY historical data from 23-06-2019 to 23-06-2024.
Loading
اليورو إلى الليرة التركية exchange rate history
The exchange rate for اليورو إلى الليرة التركية is currently ٣٥٫١٢٤ today, reflecting a 0.000% change since yesterday. Over the past week, the value of اليورو has remained relatively stable, with a 0.109% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of اليورو إلى الليرة التركية has fluctuated between a high of ٣٥٫٢٨٤ on 18-06-2024 and a low of ٣٤٫٨٩٠ on 20-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 21-06-2024, with a -0.314% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يورو إلى ليرة تركية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Download Our Currency Converter App
- Free and ad-free.
- Track live exchange rates.
- Compare the best money transfer providers.