سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى إلى الراند الجنوب أفريقي

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى الراند الجنوب أفريقي حاليًا 0.101209 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.085% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.009% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى الراند الجنوب أفريقي بين أعلى مستوى 0.101535 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.100512 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.446%.