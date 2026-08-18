سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى إلى بيزو أوروغواي

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى بيزو أوروغواي حاليًا 0.250827 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.163% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.307% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى بيزو أوروغواي بين أعلى مستوى 0.252169 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.250419 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.699%.