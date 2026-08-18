سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى إلى تونغا بانغاس

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى تونغا بانغاس حاليًا 0.0145954 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.633% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -1.302% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى تونغا بانغاس بين أعلى مستوى 0.0147989 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.0144514 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -1.410%.