سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى إلى الروبية الباكستانية

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى الروبية الباكستانية حاليًا 1.7287 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.359% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.472% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى الروبية الباكستانية بين أعلى مستوى 1.73689 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 1.7287 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.359%.