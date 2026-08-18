سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى إلى الدولار النيوزيلندي

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى الدولار النيوزيلندي حاليًا 0.0105754 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.132% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.427% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى الدولار النيوزيلندي بين أعلى مستوى 0.0107188 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.0105459 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.428%.