سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى إلى روفية مالديفية

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى روفية مالديفية حاليًا 0.0948415 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -1.039% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.322% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى روفية مالديفية بين أعلى مستوى 0.0958539 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.0948415 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.685%.