سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى إلى باتاكا ماكانيز

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى باتاكا ماكانيز حاليًا 0.0503148 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.385% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.404% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى باتاكا ماكانيز بين أعلى مستوى 0.0505238 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.0503136 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.366%.