سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى للقاطرات المنغولية

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى للقاطرات المنغولية حاليًا 22.3704 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.359% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.341% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى للقاطرات المنغولية بين أعلى مستوى 22.4555 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 22.3704 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.359%.