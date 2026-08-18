سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى للقاطرات المنغولية

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متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Br1 ETB = 22.37 MNT

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سجل أسعار صرف البر الإثيوبي إلى للقاطرات المنغولية

1 ETB إلى MNTآخر 7 أيام
الأعلى22.4542
الأدنى22.3704
المتوسط22.4397
التغيير-0.34%

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى للقاطرات المنغولية حاليًا 22.3704 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.359% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.341% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى للقاطرات المنغولية بين أعلى مستوى 22.4555 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 22.3704 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.359%.

ETB إلى MNT مخطط التحويل

نسبة التغيير في آخر آخر يوم

0

No change

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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة

How to convert البر الإثيوبي to توغروغ منغولي

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر ETB كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر MNT كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى MNT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

How to convert البر الإثيوبي to توغروغ منغولي

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر ETB كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر MNT كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى MNT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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