سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى إلى روبيات سري لانكان

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى روبيات سري لانكان حاليًا 2.06702 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.405% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.136% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى روبيات سري لانكان بين أعلى مستوى 2.09557 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 2.06453 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.962%.