سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى إلى الكيبس اللاوانية

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى الكيبس اللاوانية حاليًا 140.429 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.400% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.506% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى الكيبس اللاوانية بين أعلى مستوى 141.149 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 140.365 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.359%.