سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة حاليًا 0.0186185 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.802% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.606% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة بين أعلى مستوى 0.0187917 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.0184228 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.393%.