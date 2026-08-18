سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى إلى ريال برازيلي

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى ريال برازيلي حاليًا 0.0324437 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.487% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.633% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى ريال برازيلي بين أعلى مستوى 0.0327535 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.031898 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.660%.