سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى إلى بوليفيانو البوليفية

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى بوليفيانو البوليفية حاليًا 0.0720874 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.703% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -2.886% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى بوليفيانو البوليفية بين أعلى مستوى 0.0743843 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.0720874 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 11-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.890%.