سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى إلى المانات الأذربيجانية

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى المانات الأذربيجانية حاليًا 0.0105936 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.324% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.265% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى المانات الأذربيجانية بين أعلى مستوى 0.010628 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.0105867 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.360%.