سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى إلى الدولار الأسترالي

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى الدولار الأسترالي حاليًا 0.00875805 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.163% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.062% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى الدولار الأسترالي بين أعلى مستوى 0.00886871 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.00875805 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.387%.