سجل أسعار الصرف من جنيه مصري إلى إلى فانواتو فاتوس

يبلغ سعر صرف جنيه مصري إلى إلى فانواتو فاتوس حاليًا 2.34415 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.772% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه مصري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.730% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه مصري إلى إلى فانواتو فاتوس بين أعلى مستوى 2.38129 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 2.3423 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.873%.