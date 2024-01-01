埃及鎊兌瓦努阿圖瓦圖匯率歷史紀錄

今日，埃及鎊兌瓦努阿圖瓦圖的匯率目前為2.512，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，埃及鎊的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.198%。

在過去一星期，埃及鎊兌瓦努阿圖瓦圖的匯率波動，在26-07-2024高見2.515，並在22-07-2024低見2.480。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值上升了0.534%。