سجل أسعار الصرف من جنيه مصري إلى إلى الدونج الفيتنامي

يبلغ سعر صرف جنيه مصري إلى إلى الدونج الفيتنامي حاليًا 518.049 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.739% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه مصري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.370% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه مصري إلى إلى الدونج الفيتنامي بين أعلى مستوى 524.73 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 517.639 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.564%.